Narcomenudeo en Corrientes: un detenido y secuestros millonarios en drogas de un búnker

Un importante operativo contra el tráfico de drogas al menudeo terminó con un hombre de 41 años detenido y el secuestro de elementos valuados en más de $5 millones en la localidad correntina de Monte Caseros. El procedimiento se realizó en la noche del viernes en el marco de la ley provincial de narcomenudeo, que busca desarticular los puntos de venta barriales en la provincia.



El dispositivo policial se desplegó alrededor de las 20, en una vivienda ubicada sobre la calle Córdoba, entre Santa Rosa y San Luis. La orden de allanamiento fue el resultado de una investigación iniciada de oficio por la justicia, ante la sospecha de que en el lugar se comercializaban estupefacientes en infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737) y la Ley Provincial 6.725.



Fuentes policiales confirmaron que el operativo estuvo a cargo del personal de la Comisaría Primera de Monte Caseros y debido a la complejidad del procedimiento, se requirió el apoyo estratégico del Grupo de Tareas Operativas (GTO) San Francisco y de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) de la Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá, bajo la supervisión del director del área comisario mayor Juan Lima.



Al ingresar al domicilio, los efectivos sorprendieron al principal investigado, un hombre cuyas iniciales son A. M. (41), quien quedó inmediatamente aprehendido por orden de la Fiscalía interviniente.

Decomisos





Durante la requisa de las instalaciones, lograron incautar 20 envoltorios de cocaína, cuyo contenido fue ratificado de manera positiva mediante los reactivos químicos del narcotest. Además, $128.000 en efectivo, presuntamente de curso legal y fruto de la comercialización de las dosis.



También secuestraron 5 teléfonos celulares, dispositivos clave que serán peritados para rastrear las conexiones y proveedores de la organización; una motocicleta Motomel Skua de 150 cc, que se sospecha era utilizada para la distribución de la sustancia bajo la modalidad de "delivery".



Según estimaciones, el aforo total de lo incautado, sumando el valor de la moto, la sustancia y los dispositivos tecnológicos, ascendería a los $5.200.000.



Tanto el detenido como el material secuestrado fueron trasladados y alojados en la sede de la Comisaría Primera, donde se labran las actuaciones de rigor y se continuará con la investigación para determinar el alcance de la red delictiva en la zona.