Un hombre fue detenido en Corrientes tras ser sorprendido robando cables en pleno día

Un hombre fue detenido este sábado por la tarde en la localidad correntina de Santa Rosa, acusado de robar cables del tendido eléctrico a plena luz del día, cuando el sospechoso fue interceptado por la policía a los pocos metros del lugar del hecho mientras transportaba el botín en una bolsa de nailon.



El episodio se registró alrededor de las 15, sobre la Ruta Nacional 118, en diagonal a una estación de servicio, según detallaron fuentes policiales. Señalaron que un llamado de alerta movilizó al personal de la Comisaría de Distrito de Santa Rosa, luego de que vecinos denunciaran que un individuo estaba arrancando y cortando el cableado exterior de una vivienda de la zona.





Tras desplegar un operativo de prevención en las inmediaciones, una patrulla policial localizó y frenó la marcha de un sospechoso que coincidía con las descripciones aportadas. Al revisar sus pertenencias, los efectivos hallaron una bolsa repleta de cables de distintos colores y medidas, que fueron incautados de inmediato.



En el caso intervino el fiscal subrogante de turno, el Dr. Julio Alberto Ferreira Salas, quien ordenó la aprehensión del implicado y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes por el delito de robo. Tanto el acusado como el material secuestrado quedaron alojados en la comisaría local a la espera de las pericias tendientes a determinar el alcance de los daños en la red eléctrica de la zona.