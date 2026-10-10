Un correntino era buscado por un femicidio en Brasil y fue detenido en Chaco

Un correntino que era buscado internacionalmente por un femicidio en Brasil fue detenido durante la noche del viernes en la terminal de ómnibus de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El procedimiento se realizó luego de que la Dirección General de Investigaciones de la Policía del Chaco recibiera información sobre la posible presencia de un prófugo requerido por la Justicia brasileña.

A partir de esos datos, se desplegó un operativo en terminales, hospedajes y otros puntos estratégicos de distintas localidades chaqueñas.

En las plataformas de la terminal de Sáenz Peña, los investigadores detectaron a un hombre cuyas características coincidían con las del sospechoso. Cuando intentaron identificarlo, trató de escapar, pero fue detenido y trasladado a una dependencia policial.

El hombre fue identificado como Néstor Daniel Guzmán, de 40 años, oriundo de Santo Tomé, Corrientes, y con domicilio declarado en Ituzaingó.

Tenía una alerta roja de Interpol y un pedido de extradición

Las autoridades confirmaron, mediante una consulta con la Oficina Central Nacional de Interpol, que Guzmán registraba una notificación roja internacional emitida el 24 de septiembre de 2026.

El requerimiento fue emitido por un tribunal de Rio Branco, en el estado brasileño de Acre, en el marco de una causa por femicidio. La documentación internacional hace referencia a una pena de 40 años de prisión y también registra una solicitud de extradición presentada por Brasil.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones Complejas, bajo la coordinación de los comisarios principales Diego Alberto Moreyra y Ramón Darío Romero.

La eventual extradición a Brasil dependerá de las decisiones que adopten las autoridades judiciales competentes.