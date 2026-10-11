Buscan intensamente a un hombre desaparecido en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para dar con el paradero de un hombre que desapareció en la localidad de Empedrado.

Se trata de Darío Hernán Insaurralde, de 40 años, quien falta de su hogar desde el 29 de septiembre, momento en que se radicó la denuncia formal ante las autoridades.

Características físicas y señas particulares

Para facilitar su reconocimiento la Policía difundió los datos fisonómicos de Insaurralde.

Fisonomía: de contextura delgada, aproximadamente 1,70 metros de estatura, tez blanca y cabello negro corto.

Señas particulares: posee un tatuaje de un águila en el brazo superior izquierdo, el nombre "Jaqueline" grabado en el pecho del lado izquierdo y ausencia de piezas dentales frontales superiores al sonreír.

Vestimenta: llevaba puesto un conjunto deportivo liso de color celeste (remera y pantalón corto), zapatillas deportivas negras y una mochila azul.

Canales de contacto y vías de comunicación

La fuerza policial recuerda que cualquier información sobre el hombre buscado puede ser comunicada en la Comisaría de Distrito Empedrado, llamando al número telefónico 3794-503982.

También se pueden comunicar a través del Sistema Integral de Seguridad 911 en Capital o al 101 en el interior de la provincia.

Por otro lado, se pueden acercar a las dependencias cercanas a su domicilio personalmente.