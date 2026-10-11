Corrientes: feroz incendio de una vivienda en el barrio Esperanza

La Policía de Corrientes informó este domingo que una vivienda del barrio Esperanza sufrió daños totales tras un incendio registrado durante la noche del sábado.

El siniestro ocurrió en inmediaciones de la calle C. Lifschitz, donde los efectivos acudieron luego de recibir una alerta por un incendio.

Tras una intensa labor, los bomberos lograron sofocar las llamas, que afectaron la totalidad de la vivienda.

Según la información policial, el hecho dejó únicamente daños materiales. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego.

En tanto, la comisaría jurisdiccional continúa con las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el incendio.