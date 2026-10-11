¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
capital

Conducía alcoholizado y terminó volcando en una avenida de Corrientes

El accidente ocurrió este domingo en la capital correntina. 

Por El Litoral

Domingo, 11 de octubre de 2026 a las 16:49

Un automóvil volcó este domingo y quedó con las ruedas hacia arriba en el barrio Laguna Seca de la capital correntina. 

El hecho ocurrió sobre calle Tacuarí y avenida Cazadores Correntinos, donde por causas que son materia de investigación, un hombre despistó y terminó volcando con su automóvil. 

Tras el siniestro, el conductor fue sometido a un test de alcoholemia que dio positivo.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Corrientes y agentes de Tránsito. 

Hasta el momento, no se conoce más detalles sobre las causas del vuelco ni sobre el estado de salud del conductor. 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD