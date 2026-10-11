Conducía alcoholizado y terminó volcando en una avenida de Corrientes

Un automóvil volcó este domingo y quedó con las ruedas hacia arriba en el barrio Laguna Seca de la capital correntina.

El hecho ocurrió sobre calle Tacuarí y avenida Cazadores Correntinos, donde por causas que son materia de investigación, un hombre despistó y terminó volcando con su automóvil.

Tras el siniestro, el conductor fue sometido a un test de alcoholemia que dio positivo.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Corrientes y agentes de Tránsito.

Hasta el momento, no se conoce más detalles sobre las causas del vuelco ni sobre el estado de salud del conductor.