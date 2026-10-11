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Corrientes: amenazó a policías con un arma de juguete y terminó detenido

El hecho ocurrió este domingo en el barrio Independencia. 

Por El Litoral

Domingo, 11 de octubre de 2026 a las 20:38

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvo a un hombre de 29 años en el barrio Independencia por amenazar a los efectivos con un arma de juguete durante una persecución.

El hecho ocurrió este domingo el sector de las 100 Viviendas, entre las calles Tulio Mariño y Los Charrúas, donde el hombre  circulaba en moto y exhibía un supuesto revólver. 

Ante esto, los efectivos acudieron al lugar y el sujeto emprendió la fuga en la motocicleta y, durante el seguimiento, habría apuntado con el objeto hacia los policías.

Ante esta situación, los efectivos solicitaron apoyo a otras dependencias y continuaron la persecución hasta la intersección de Juan Manuel de Rosas y Sebastián Gaboto, donde lograron interceptarlo y aprehenderlo.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró preventivamente la motocicleta y el arma de plástico que tenía apariencia similar a un arma de fuego.

El hombre y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad fiscal en turno. En tanto, en la dependencia policial continúan las diligencias correspondientes.

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