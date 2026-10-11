Corrientes: buscan a una adolescente de 13 años que está desaparecida

La Policía de Corrientes informó que busca a Luna Xiomara Cuevas, una adolescente de 13 años que se encuentra ausente desde el sábado 10 de octubre.

Cómo identificarla

Luna mide aproximadamente 1,50 metros, es de contextura delgada, tez blanca, tiene cabello castaño con flequillo y ojos celestes.

Al momento de su desaparición vestía un suéter color bordó, pantalón largo beige y calzado tipo Crocs.

Dónde aportar información

Quienes tengan información que pueda ayudar a encontrarla pueden comunicarse con la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor al 3794-505110, acercarse a la dependencia policial más cercana o llamar al 911 en la Capital y al 101 en el interior de la provincia.

La Policía continúa con las tareas de búsqueda y solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de la adolescente.