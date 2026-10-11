Ladrón atrapado en una persecución iniciada por una aspirante de la Policía de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a un hombre en la ciudad Capital, quien había robado en un supermercado momentos antes. Además, sobre el detenido pesa una orden de restricción y un largo prontuario criminal.

Efectivos de la unidad de Delitos Complejos se encontraban realizando un recorrido de rutina, alrededor de las 20 del sábado, en inmediaciones de las calles Jujuy y 25 de Mayo, cuando se encontraron con una persecución a pie encabezada por una aspirante a cabo.

Pedido de asistencia y persecución

Los policías que iban a bordo del móvil divisaron a un hombre corriendo sobre calle Jujuy e inmediatamente detrás de él, a una aspirante a cabo. Esta última dio la voz de alerta, lo que motivó el apoyo del móvil para detener al sospechoso.

Es así que se detuvo a un hombre de 41 años, identificado como Facundo A., oriundo del barrio Unión.

Al entrevistar a la aspirante a cabo, esta manifestó que el detenido había robado mercadería de un local comercial mayorista ubicado en la esquina de las calles Paraguay y Quintana.

Prontuario y detención

Los efectivos intervinientes procedieron al secuestro de los elementos robados momentos antes.

Además, tras las primeras averiguaciones, se supo que el detenido tenía antecedentes por robos y hurtos, así como también una orden de alejamiento hacia una mujer y su hijo, dictada por el Juzgado de Instrucción N° 3.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la dependencia jurisdiccional, donde se realizaron las diligencias del caso.