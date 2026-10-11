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Ladrón atrapado en una persecución iniciada por una aspirante de la Policía de Corrientes

La secuencia comenzó cuando se registró un robo en un supermercado mayorista durante la noche del sábado.

Por El Litoral

Domingo, 11 de octubre de 2026 a las 08:30

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a un hombre en la ciudad Capital, quien había robado en un supermercado momentos antes. Además, sobre el detenido pesa una orden de restricción y un largo prontuario criminal.

Efectivos de la unidad de Delitos Complejos se encontraban realizando un recorrido de rutina, alrededor de las 20 del sábado, en inmediaciones de las calles Jujuy y 25 de Mayo, cuando se encontraron con una persecución a pie encabezada por una aspirante a cabo.

Pedido de asistencia y persecución 

Los policías que iban a bordo del móvil divisaron a un hombre corriendo sobre calle Jujuy e inmediatamente detrás de él, a una aspirante a cabo. Esta última dio la voz de alerta, lo que motivó el apoyo del móvil para detener al sospechoso.

Es así que se detuvo a un hombre de 41 años, identificado como Facundo A., oriundo del barrio Unión.

Al entrevistar a la aspirante a cabo, esta manifestó que el detenido había robado mercadería de un local comercial mayorista ubicado en la esquina de las calles Paraguay y Quintana.

Prontuario y detención

Los efectivos intervinientes procedieron al secuestro de los elementos robados momentos antes.

Además, tras las primeras averiguaciones, se supo que el detenido tenía antecedentes por robos y hurtos, así como también una orden de alejamiento hacia una mujer y su hijo, dictada por el Juzgado de Instrucción N° 3.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la dependencia jurisdiccional, donde se realizaron las diligencias del caso.

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