Maltrato animal en Corrientes: allanan dos viviendas y rescatan a cuatro perros

La Policía de Corrientes informó que el sábado ejecutó dos órdenes de allanamiento por presunto maltrato animal en la capital provincial.

Se trató de un operativo conjunto entre las Comisarías XX y XVII Urbana junto al grupo PAR, que rescataron a cuatro perros en peligro y fueron puestos bajo órbita municipal.

Allanamientos simultáneos y rescate de los animales

Las órdenes judiciales se cumplieron de manera consecutiva en distintos puntos de la ciudad.

El primer procedimiento fue en el barrio Pirayuí. Pasadas las 10 del sábado , efectivos ingresaron en un domicilio del barrio Pirayuí, donde hallaron y secuestraron a dos peroros en pésimas condiciones de salud.

En tanto que, el segundo operativo se realizó cerca de las 12, en un inmueble de la jurisdicción de la Comisaría XVII Urbana, logrando el rescate de otros dos animales con cuadros similares.

Cada uno de los ejemplares fue examinado minuciosamente por el médico veterinario policial antes de su traslado formal.

Intervención judicial y resguardo municipal

Las actuaciones pasaron a manos de la Justicia interviniente para la continuidad de la causa:

Por disposición de la autoridad judicial, los cuatro animales rescatados fueron entregados al Departamento Legal de la Dirección General de Protección de Derechos y Bienestar Animal de la Municipalidad de Corrientes.

En las mencionadas dependencias se realizaron las diligencias correspondientes en el marco de la infracción a las leyes de protección animal.