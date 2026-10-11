Golpe al narcomenudeo en Corrientes: marihuana secuestrada y un detenido

La Policía de Corrientes informó que el sábado realizó un allanamiento en la localidad de Paso de los Libres en el marco de un caso de narcomenudeo. Además, detuvieron a un hombre que guarda relación con la causa.

El operativo fue ejecutado por el personal de la Comisaría de Distrito II de Paso de los Libres en el barrio Facundo Quiroga.

En el domicilio se incautaron estupefacientes, elementos de pesaje y telefonía celular vinculados a la causa investigada.

Procedimiento contra el narcomenudeo

La orden judicial se cumplió en el marco de tareas investigativas contra la comercialización de estupefacientes.

El allanamiento se realizó en un domicilio del barrio Facundo Quiroga, de la mencionada localidad, donde los agentes hallaron un trozo compacto de sustancia vegetal. Tras el test orientativo, este arrojó resultado positivo para marihuana.

En el lugar también se confiscaron un teléfono celular y dos balanzas de precisión utilizadas para el fraccionamiento.

Aprehensión y actuaciones judiciales

Un hombre mayor de edad quedó aprehendido e incomunicado por su presunta vinculación directa al hecho ilícito.

Lo secuestrado y el demorado quedaron a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia jurisdiccional, donde se continuaron con los trámites de rigor.