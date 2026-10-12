Accidente fatal en Corrientes: un motociclista murió tras chocar con otro rodado

Un fatal accidente se registró el domingo en la localidad de Goya, luego que dos motocicletas chocaran; uno de los conductores murió en el lugar.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en la intersección de las calles Brasil y Rector Antonio Méndez, de la mencionada localidad.

A causa del impacto, un motociclista murió en el acto, mientras que una mujer fue trasladada de urgencia al hospital local.

Detalles del siniestro y vehículos involucrados

Durante la noche del domingo, cerca de las 23, las autoridades fueron alertadas por un accidente vial que involucró a dos motocicletas.

Una mujer de apellido Vázquez, de 55 años de edad, conducía una motocicleta marca Honda, modelo Wave de 110 cc, resultó con heridas que motivaron su traslado al hospital local para ser tratada.

En tanto que otro rodado de la marca Zanella, modelo ZR de 150 cc, era guiado por la víctima fatal del hecho, un hombre mayor de edad que aún no fue identificado. El sujeto sufrió heridas de gravedad tras el accidente, lo que produjo su muerte en el lugar de los hechos.

Personal de la Comisaría de Distrito 4ª de Goya, junto con peritos de la Unidad Fiscal en turno, llevaron a cabo las pericias de rigor e iniciaron las actuaciones correspondientes.