Corrientes: apuñalaron a un repartidor de Pedidos Ya para robarle la bicicleta

Un repartidor de Pedidos Ya fue apuñalado y asaltado por cinco delincuentes en el barrio Laguna Seca de la capital correntina.

El ataque ocurrió en la tarde del domingo frente a una casa de comidas ubicada sobre la calle Resoagli.

Según la información inicial, los agresores golpearon al trabajador, lo apuñalaron en el pecho con un cuchillo de gran tamaño y también le arrojaron un proyectil con una gomera.

El hecho quedó registrados en las cámaras de seguridad de la zona y se puede ver como los sujetos lo atacaron para luego robarle la bicicleta y la caja térmica que utilizaba para realizar las entregas.

Tras el violento asalto, el joven fue trasladado al Hospital Escuela, donde quedó internado debido a las lesiones sufridas durante el ataque.

Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre la identidad de los agresores ni sobre posibles detenciones.