Corrientes: recuperan costosos elementos electrónicos y demoran al ladrón

La Policía de Corrientes informó que el domingo recuperó elementos robados en la localidad de Paso de los Libres y, además, detuvo al autor de los hechos.

Personal policial de la Comisaría de Distrito 3ª de Paso de los Libres esclareció un robo ocurrido en una vivienda de la localidad.

Tras una rápida investigación sobre calle Colón al 1.800, los agentes detuvieron al autor y recuperaron equipos electrónicos de alto valor, entre ellos una computadora Apple, un dron y una cámara profesional.

Investigación exprés y operativo en la madrugada

Las diligencias se iniciaron de manera inmediata tras tomar conocimiento del hecho delictivo. El procedimiento se concretó pasadas las 4 de la madrugada del domingo en las inmediaciones de calle Colón al 1.800.

Tras la alerta los efectivos desplegaron un intenso rastrillaje e investigación en la zona. De esta manera, el presunto autor fue interceptado y demorado en la vía pública.

Bienes recuperados y puesta a disposición de la Justicia

El botín secuestrado constaba de dispositivos tecnológicos de alta gama y elevado costo comercial, siendo: una notebook marca Apple, un dron marca DJI y una cámara fotográfica marca Sony que habían sido denunciados como robados recientemente.

El demorado y los elementos recuperados quedaron a disposición de Fiscalía en turno, en tanto que las diligencias de rigor se realizaron en la Comisaría de Distrito 3ª.