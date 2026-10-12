Abigeato en Corrientes: recuperan animal robado y detienen a un hombre

La Policía de Corrientes informó que el domingo realizó un allanamiento en la localidad de Sauce, donde recuperó un animal robado, se detuvo a una persona y se secuestraron elementos de dudosa procedencia.

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Sauce realizó un allanamiento en la Primera Sección de la localidad.

En el procedimiento se logró recuperar una chancha criolla preñada que había sido denunciada como robada meses atrás. Además, se incautaron elementos, quedando el morador del lugar aprehendido a disposición de la Justicia.

Investigación y rescate del animal porcino

El procedimiento se originó a partir de una denuncia formal por el faltante de ganado menor. Una vecina advirtió la pérdida de una chancha criolla preñada que criaba en su chacra, lo que motivó las pesquisas de la Policía Rural .

Las tareas investigativas orientaron a los efectivos hacia una finca de la Primera Sección de Sauce, lo que motivó el pedido de una orden de allanamiento.

Durante el operativo en el predio, se localizó y rescató al animal, cuyas características coincidían plenamente con las aportadas por la propietaria.

Secuestro de herramientas y aprehensión del sospechoso

Además del animal recuperado, se produjo el hallazgo de diversos elementos de dudosa procedencia. Los agentes secuestraron tres motosierras, un estuche de fusil vacío, 23 cuchillos de diferentes tamaños, siete chairas, 16 vainas, dos alicates corta alambre, un estirador de alambre y tres tijeras de esquilar.

El morador de la vivienda, un hombre mayor de edad, fue aprehendido de manera preventiva por orden de la autoridad fiscal interviniente.

Tanto el demorado como todos los elementos secuestrados y el animal recuperado fueron derivados a la seccional policial para continuar con los trámites de rigor