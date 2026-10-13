Golpe millonario a un local mayorista de Corrientes: investigan el uso de handies con frecuencia policial

Un millonario robo ocurrió el viernes en Corrientes en una distribuidora de la ciudad capital. Lo llamativo fue el uso de handies que estaban sintonizados con la frecuencia policial.

Las cámaras de seguridad del local comercial, ubicado en la intersección de calle Sáenz y avenida Independencia, capturaron el momento en que ladrones ingresaron al inmueble y apuntaron directamente a la oficina donde se guardaba una importante suma de dinero.

Robo y sospecha de la Fiscalía

Durante la noche del viernes 9 de octubre, alrededor de las 23, un grupo de delincuentes ingresó a un comercio mayorista.

El caso quedó a cargo de la fiscal Gabriela Ibarra, que investiga de manera directa si existen miembros de alguna la fuerza de seguridad vinculados a la organización delictiva.

Esto último se justifica debido a que se registró el sonido de handies que transmitían la frecuencia utilizada por la fuerza policial.

En tanto que se estima que la suma sustraída por los ladrones alcanza unos 25 millones de pesos.