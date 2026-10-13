Corrientes: detienen a un hombre con pedido de captura cuando merodeaba en la vía pública

La Policía de Corrientes informó que el lunes demoró a una persona con pedido de captura en la ciudad capital, quien fue sorprendida mientras merodeaba en la vía pública.

Personal policial del Grim II aprehendió a un hombre en la zona de avenida Cartagena y Pirovano. El sospechoso fue interceptado mientras observaba viviendas y autos estacionados.

Accionar preventivo

El procedimiento ocurrió durante un patrullaje urbano de rutina, momento en que los agentes visualizaron al sospechoso en la vía pública.

El individuo se encontraba observando el interior de vehículos estacionados y domicilios particulares en las inmediaciones.

Tras la demora preventiva se procedió a consultar los datos filiatorios de un hombre de 26 años, y se corroboró que registraba un pedido de localización y paradero activo.

Es así que el demorado fue trasladado a la Comisaría VIII Urbana, donde se realizaron las diligencias de rigor.