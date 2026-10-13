Alerta del FBI: detienen a dos hombres que planeaban un tiroteo en una universidad de Corrientes

Efectivos de Gendarmería Nacional Argentina detuvieron a dos hombres acusados de planificar un tiroteo masivo coordinado contra la Universidad Cuenca del Plata de Corrietnes y otros establecimientos educativos de la región.

La investigación penal se desencadenó a partir de un reporte urgente enviado por la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos, que detectó a un usuario utilizando la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT para diseñar un plan de ataque armado.

Las actuaciones fueron encomendadas a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Sáenz Peña", bajo las directivas del Juzgado Federal de Garantías y la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Rastreo digital y monitoreo en la sede universitaria

La alerta internacional advertía sobre un usuario radicado en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, quien manifestaba en sus consultas digitales disponer de armas de fuego, explosivos y municiones para concretar un atentado a gran escala.

A partir del análisis de direcciones IP, el cruce de perfiles en redes sociales y tareas de campo —que incluyeron relevamientos preventivos en torno a las instalaciones de la Universidad Cuenca del Plata en Corrientes—, los investigadores lograron ubicar la finca de los implicados sobre la avenida Hipólito Yrigoyen de la localidad chaqueña.

Allanamiento, secuestro de evidencia y detenciones

Con la orden judicial correspondiente y la asistencia técnica de la Sección Explosivos, los uniformados irrumpieron en el inmueble señalado. Durante el registro edilicio, los efectivos secuestraron dos agendas con anotaciones manuscritas detalladas sobre la logística del atentado proyectado.

Además, las fuerzas federales incautaron diez armas blancas de fabricación casera y herramientas de corte (machete, facas tumberas, barretas y cuchillos de grandes dimensiones), un bidón metálico para el transporte de combustible, bibliografía con simbología nazi, $3.280.000 en efectivo, tres teléfonos celulares, tres notebooks, una computadora de escritorio y diversas unidades de almacenamiento digital.

Por disposición de las autoridades judiciales intervinientes, los dos ciudadanos mayores de edad fueron detenidos en calidad de incomunicados y trasladados a dependencias de la fuerza de seguridad, quedando imputados en el marco de la causa federal.