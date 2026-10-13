En Riachuelo hallaron una moto de alta cilindrada robada en Corrientes

La Dirección de Investigación Criminal (D.I.C.), en un trabajo articulado con la Comisaría de Riachuelo, lograron recuperar una motocicleta de alta cilindrada que había sido sustraída pocas horas antes en la ciudad de Corrientes.



El procedimiento se activó de manera urgente cuando la Policía tomó conocimiento directo sobre el robo de una moto marca KTM, modelo Duke de 200 cc que motivó un despliegue un inmediato con operativo cerrojo estratégico por los alrededores para asfixiar las vías de escape de los delincuentes.



Alrededor de las 00:00 horas, los agentes que patrullaban minuciosamente las cuadrículas asignadas divisaron un vehículo de idénticas características estacionado y sin ocupantes en la intersección de las calles Don Justo y Gregorio Pomar, en la localidad correntina de Riachuelo.



Al aproximarse al lugar, el personal de la D.I.C. procedió a asegurar la escena y a realizar las verificaciones correspondientes sobre el cuadro. Luego de cruzar la numeración del motor y los datos de la patente con la base del sistema de alerta policial, confirmaron que se trataba exactamente del vehículo buscado.



Tras informar el éxito del hallazgo a la autoridad fiscal de turno, la motocicleta fue secuestrada formalmente y trasladada a la Comisaría de Riachuelo, donde se iniciaron las actuaciones legales pertinentes para avanzar con los trámites de restitución a su legítimo dueño. En tanto, las tareas de rastreo continúan activas en la región para lograr identificar y detener a los responsables del hecho.