Atraparon a un joven tras cometer un robo dentro de una escuela de Corrientes

Un delincuente con antecedentes fue detenido en la madrugada de este lunes en la ciudad de Corrientes, luego de saquear las instalaciones de aire acondicionado del anexo de la Escuela Fray José de la Quintana del barrio del mismo nombre. El sospechoso fue sorprendido a pocas cuadras del lugar mientras escapaba a pie portando los materiales robados.



El episodio tuvo lugar alrededor de las 02:45 en la intersección de las calles Ramos Mejía y Julio Verne, donde acudieron los efectivos tras una llamada de alerta al Sistema Integral de Seguridad sobre la presencia de un intruso encapuchado que había trepado el perímetro del colegio y se encontraba violentando las tuberías de los equipos tipo split para extraer los metales.



De inmediato, operadores radiales comisionaron al lugar al móvil C-843 del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N.º 5 (G.R.I.M. V) que iniciaron un rastrillaje cerrojo y divisaron a un sospechoso cuyas ropas coincidían punto por punto con la descripción aportada por los denunciantes,



La captura se concretó en la esquina de Julio Verne y Renacimiento y al ser interceptado, el sospechoso llevaba una bolsa de polietileno blanca con varios metros de caños de cobre pertenecientes a las refrigeraciones escolares, cuya procedencia lícita el sospechoso no pudo justificar,



Fuentes del caso identificaron al demorado como Mauricio Juan Manuel A., popularmente conocido en el ámbito delictivo bajo el alias de "El Gordo", con domicilio en el postergado Barrio La Olla.



Tanto el implicado como el material robado fueron trasladados por cuestiones jurisdiccionales a la Comisaría Seccional 13° Urbana donde quedó a disposición de la Unidad Fiscal en turno.