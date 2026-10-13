Corrientes: llevaban en moto a un ternero y al ver a la Policía arrojaron al animal

En la zona rural de la localidad de Lomas de Vallejos dos presuntos cuatreros que se trasladaban a bordo de una motocicleta arrojaron un ternero vivo y maniatado sobre el camino para poder eludir un control policial y facilitar su fuga,



El llamativo episodio ocurrió durante un dispositivo de control vehicular desplegado en un camino vecinal, en el departamento General Paz, montado por personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica en prevención contra los delitos del campo.





Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron a lo lejos cómo los ocupantes de una moto, al percatarse de la presencia del retén, frenaron su marcha de golpe y descartaron un bulto pesado directamente sobre la calle de tierra, giraron bruscamente en "U" y emprendieron una veloz huida en sentido contrario.



Al aproximarse con el fin de verificar la situación, los efectivos descubrieron con sorpresa que se trataba de un ternero de pocos meses de vida, el cual se encontraba completamente atado de pies y manos para inmovilizarlo durante el traslado ilegal. El animal, que afortunadamente resultó ileso tras el impacto de la caída en movimiento, habría sido sustraído poco antes de un establecimiento agropecuario de las inmediaciones.



Se iniciaron de oficio las actuaciones judiciales bajo la carátula de supuesto abigeato, mientras concentran los esfuerzos en identificar a su legítimo propietario