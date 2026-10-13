Incendio destruyó un vehículo estacionado en el acceso a Itatí

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itatí tuvo una intensa actividad durante este martes, al tener que desplegar sus unidades operativas de manera consecutiva para asistir dos emergencias declaradas en rutas, en uno de los cuales apagaron un automóvil incendiado.





El primer incidente vial ocurrió pasadas las 14, sobre el kilómetro 1117 de la Ruta Nacional N° 12, donde una camioneta Toyota Hilux SW4 sufrió un violento despiste por razones que aún se intentan establecer y terminó fuera de la cinta asfáltica. A pesar del fuerte impacto contra la banquina, los dos ocupantes lograron salir por sus propios medios y resultaron completamente ilesos.





Por otra parte, un principio de incendio ocurrió en un vehículo estacionado a la vera de la Ruta Provincial N° 20. Gracias al rápido desplazamiento de los bomberos, las llamas fueron sofocadas antes de que tomaran por completo el habitáculo, registrándose únicamente daños materiales y sin que se reportaran personas heridas.