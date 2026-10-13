Dos denidos con más de 38 mil pastillas en el límite de Corrientes con Entre Ríos

Dos hombres que viajaban desde Brasil hacia Córdoba fueron detenidos durante un control en el puesto caminero Paso Cerrito, en el límite entre Corrientes y Entre Ríos, con pastillas escondidas en distintos sectores del baúl de un Volkswagen Suran.



El procedimiento se realizó en el puesto caminero ubicado a la altura del kilómetro 341 de la Autovía 14, donde personal policial detuvo la marcha de un Volkswagen Suran en el que viajaban dos hombres mayores de edad, oriundos de las provincias de Córdoba y Chaco.



Durante el control de rutina, los ocupantes manifestaron que venían de Brasil y que se dirigían hacia Córdoba. Al revisar el vehículo, los efectivos detectaron irregularidades en una cubierta plástica del lateral derecho del baúl, que estaba floja y presentaba signos de haber sido modificada.



Al retirar esa pieza, encontraron numerosos blísteres de comprimidos ocultos en los laterales. También hallaron bolsas con pastillas sueltas en el espacio destinado a la rueda de auxilio.



Ante el hallazgo, intervino el Juzgado Federal de Concordia, que autorizó una requisa de urgencia. Personal de la División Drogas Peligrosas realizó las pericias y el conteo de los elementos secuestrados.

Detalles

Según informó la Policía, el operativo permitió incautar un total de 38.005 pastillas, entre ellas comprimidos distribuidos en 1.487 blísteres cerrados de 10 unidades cada uno, dos blísteres incompletos con 18 pastillas de Rohypnol y 16 bolsas con comprimidos a granel. Además, secuestraron cinco teléfonos celulares, el vehículo y documentación de interés para la causa.



Los dos hombres quedaron detenidos, acusados de una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, y fueron alojados en la Jefatura Departamental Federación, a disposición de la Justicia Federal.



A partir de las actuaciones realizadas bajo el procedimiento previsto en el artículo 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación, funcionarios de la Dirección General de Drogas Peligrosas arribaron tras una investigación minuciosa a tres domicilios, en la localidad de Villa Carlos Paz (Córdoba), que fueron allanados en conjunto con la D.U.O.F. de la Policía Federal Argentina con el objetivo de profundizar las tareas investigativas y avanzar sobre posibles conexiones vinculadas con el hecho.



Las medidas se enmarcan en una causa con intervención del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, con la Secretaría del Dr. Alan Bergdolt.



El importante secuestro representa un resultado significativo en materia de prevención y control del tráfico ilegal de sustancias sujetas a fiscalización, mientras continúan las diligencias judiciales destinadas a esclarecer las circunstancias del hecho.



La Policía de Entre Ríos continúa fortaleciendo el trabajo investigativo y operativo para combatir el tráfico ilícito de sustancias, mediante controles estratégicos y acciones coordinadas que permiten avanzar en investigaciones más allá de los límites provinciales.



El Rohypnol, cuyo principio activo es el flunitrazepam, es una benzodiacepina con efectos sedantes e hipnóticos que actúa sobre el sistema nervioso central. Su consumo puede ocasionar somnolencia intensa, pérdida de coordinación, confusión y alteraciones de la memoria.



Además, puede generar tolerancia y dependencia. Su combinación con alcohol, opioides u otros medicamentos sedantes incrementa considerablemente el riesgo de depresión del sistema nervioso central, pudiendo provocar una disminución peligrosa de la respiración, pérdida de conciencia y consecuencias potencialmente mortales.



Por tratarse de una sustancia sometida a fiscalización y control legal, su circulación fuera de los canales autorizados constituye un asunto de especial relevancia, tanto por sus implicancias legales como por los riesgos asociados a su utilización indebida.