Secuestraron una planta de marihuana en calles de San Luis del Palmar

Efectivos policiales del Área de Investigación Criminal de la Unidad Regional I, junto a la brigada de la Comisaria de San Luis del Palmar, en el marco de tareas de prevención, secuestraron una planta de marihuana tras un operativo concretado en el barrio Santa Catalina.





El procedimiento se concretó durante recorridas de prevención, que permitieron ubicar un lugar donde poseían una planta de cannabis sativa, por lo que se procedió al secuestro preventivo.



En este contexto, la planta secuestrada fue trasladada a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor en tanto la Unidad Fiscal dispuso que fuese destruida.



