¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
HALLAZGO

Secuestraron una planta de marihuana en calles de San Luis del Palmar

El vegetal fue sometido al narcotest que confirmó que era cannabis sativa y ya fue desnaturalizada
 

Por El Litoral

Martes, 13 de octubre de 2026 a las 21:13

Efectivos policiales del Área de Investigación Criminal de la Unidad Regional I, junto a la brigada de la Comisaria de San Luis del Palmar, en el marco de tareas de prevención, secuestraron una planta de marihuana tras un operativo concretado en el barrio Santa Catalina.  

 



El procedimiento se concretó durante recorridas de prevención, que permitieron ubicar un lugar donde poseían una planta de cannabis sativa, por lo que se procedió al secuestro preventivo.

En este contexto, la planta secuestrada fue trasladada a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor en tanto la Unidad Fiscal dispuso que fuese destruida.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD