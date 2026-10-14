Corrientes: recuperaron un teléfono de alta gama y una bicicleta robados

La Policía de Corrientes informó que el martes recuperó un teléfono de alta gama y una bicicleta en la ciudad Capital; elementos que habían sido denunciados como robados momentos antes.

Personal de la Comisaría XV Urbana esclareció un robo en el barrio Pirayuí tras analizar cámaras de seguridad y realizar tareas investigativas, logrando detener al autor de los hechos.

Investigación y hallazgo de los elementos

El procedimiento se concretó gracias al entrecruzamiento de datos y el monitoreo urbano. Tras la denuncia por la sustracción de los bienes, los efectivos hicieron uso de registros fílmicos de seguridad.

De esta manera se localizaron los objetos robados, ocultos entre las malezas en un sector de asentamiento del barrio Pirayuí, sobre una calle sin nombre.

El botín recuperado constaba de un teléfono celular iPhone XS y una bicicleta tipo MTB rodado 29, marca SLP.

Demora del sospechoso y actuaciones legales

Las imágenes de las cámaras de seguridad también permitieron la identificación del autor de los hechos. Es así que un joven de 18 años fue demorado por la patrulla policial.

Tanto el demorado como los elementos recuperados fueron trasladados a la mencionada dependencia, donde se realizaron las diligencias del caso.