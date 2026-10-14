Ordenaron detener a un testigo en el juicio por Loan

El Tribunal Oral Federal de Corrientes ordenó este miércoles la detención de un testigo en el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña, en orden al supuesto delito de falso testimonio.

La detención del testigo se produjo en el Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional, luego de declarar por más de dos horas ante los magistrados y repsonder preguntas de la fiscalía y los abogados que intervienen en el proceso.

Fue acusado de falso testimonio por mostrarse reticente a la hora de responder preguntas concretas sobre diversas situaciones protagonizadas en junio de 2024, días después de la desaparición de Loan en 9 de Julio.

El pedido de detención fue planteado por el abogado Martín Leiro, que defiende al imputado Alan Cañete, supuesto integrante de la Fundación Dupuy y parte del grupo de nueve foráneos sospechados de venir a entorpecer la investigación.

Al pedido de Leiro se plegaron la abogada Mónica Chirivín -que defiende a Laudelina- y el fiscal Carlos Schaefer, así como la querella a cargo de Belén Russo Cornara.

El testigo detenido es Agustín Ibarra, quien manejó el vehículo en el que se trasladó a la tía del niño y su hija Macarena, desde 9 de Julio a Corrientes capital para que declare ante un fiscal de la Justicia provincial.

Fue considerado por el Tribunal "manifiestamente reticente" con una "conducta elusiva, incosistente y esquiva".

Asimismo, en su dictamen, leído minutos antes de las 15 de este miércoles en plena audiencia, se rechazó el pedido del abogado Leiro para que se realice un careo entre Macarena Peña e Ibarra, por las que consideró "discrepancias".

En ese sentido el letrado pidió que se puntualice el careo en la manera en la que se desplazaron y las conversaciones entre ambos durante el viaje, indicó.

Martín Leiro es el abogado defensor de Cañete y no propuso a Ibarra como testigo, que fue traido a declarar por pedido de Chirivín. No obstante, el letrado formuló preguntas y se involucró en el interrogatorio aún lejos del objeto procesal que tiene a su defendido como imputado en este debate.