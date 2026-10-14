Hallaron muerto a un hombre en un departamento céntrico de Corrientes

Un hombre de 49 años fue encontrado sin vida este miércoles en un departamento del centro de la capital correntina.

El hallazgo se registró en el cuarto piso de un edificio ubicado por Junín al 741, donde los efectivos policiales acudieron luego de que su ex pareja alertara que no tenía noticias de él y no lograba comunicarse.

Ante esto, los efectivos comprobaron que la puerta estaba cerrada desde el interior y que la llave permanecía colocada, por lo que no pudieron ingresar con una copia.

Por tal motivo, solicitaron la intervención de Bomberos y, tras informar al fiscal en turno, se autorizó la apertura de la puerta en presencia de testigos.

Una vez en el interior del edifico, hallaron sin vida a un hombre identificado como Alejandro G.

En cuanto a las causas de la muerte, hasta el momento no se difundió una confirmación oficial sobre el motivo del fallecimiento.