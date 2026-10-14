Declara Ramón Dupuy en el juicio por Loan

Ramón Dupuy, titular de la fundación que lleva el nombre de su nieto y se ocupa de llevar adelante tareas de protección a la niñez, finalmente declarará este jueves ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes en el marco del juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña, que tiene 17 imputados.

Precisamente un grupo de 9 personas de ese elenco de sospechosos es el que llegó a la localidad correntina de 9 de Julio poniendo el nombre de Dupuy como identificación para justificar su involucramiento en el caso. Terminaron detenidos y procesados por el presunto entorpecimiento de la investigación a través de diversas figuras penales y hasta estafa calificada.

La declaración de Ramón Dupuy era esperada para septiembre pasado, prevista a través de una videoconferencia. Sin embargo, la totalidad de las partes que intervienen en el debate se opusieron y reclamaron al tribunal presidido por el juez Fermín Ceroleni que el testigo llegue hasta la sala de audiencias en forma presencial.

Así lo ordenó el estrado, que hace dos semanas recibió el pedido de Dupuy para declarar vía remota y lo justificó al indicar que padece problemas de salud.

Así es que se reprogramó su declaración para este jueves, en una sede judicial de La Pampa, donde reside.

LA SEGUNDA TESTIGO

Además de Ramón Dupuy este jueves debe declarar como testigo una familiar de Loan Peña llamada Betiana Soledad Caballero.

Sus padres participaron en la búsqueda de Loan los días 13 al 15 de junio de 2024 y puede brindar testimonio sobre la denominada “falsa alarma” de la madrugada del 14 de junio, en particular la secuencia de llamadas del comisario Walter Adrián Maciel y del policía “Loro” Duarte.

Asimismo, mantuvo contacto con Macarena Peña sobre el lugar del hallazgo del botín y tiene conocimiento sobre otros aspectos de la investigación en torno al niño de 9 de Julio.

Junto con Dupuy serán los únicos testigos que deberán declarar en la última jornada de juicio de esta semana, la última con tres audiencias.

Luego, todas las semanas hasta el 1 de diciembre se programaron solamente dos audiencias, según lo comunicó el tribunal.

Restan declarar aproximadamente 100 testigos, de acuerdo con información volcada a la audiencia de este miércoles por las partes, con lo cual se prevén varios meses más de debate en el Tribunal Oral Federal de Corrientes.