Un joven fue atrapado en Corrientes con metales procedencia dudosa

Un joven de 24 años fue demorado en Goya con una bolsa en la cual llevaba varios elementos metálicos en bronce, cuya procedencia dudosa es investigada por personal de la Comisaría distrito Primera.



Según detallaron, fue durante recorridas de prevención llevadas a cabo por la Policía en distintos sectores de la ciudad.





Los efectivos advirtieron el desplazamiento sospechoso de esta persona a la cual buscaron identificar y al verificar sus cosas hallaron objetos metálicos que no supo clarificar de dónde los había sacado. Se trataba de partes de cerraduras o herrajes de puertas todos segmentados, por lo que fueron secuestrados preventivamente.



Al respecto, se realizaron las diligencias correspondientes para determinar el origen de los elementos y establecer si guardan relación con algún hecho delictivo, con conocimiento de la autoridad fiscal interviniente.