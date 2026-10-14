Fijaron fecha del juicio a Codazzi por el caso del niño "N" de Esquina

A cinco meses del sorprendente hecho ocurrido en Esquina y los alrededores, que disparó el alerta Sofía, fijaron fecha para el juicio oral donde aparecen imputados el polémico abogado José Alejandro Fernández Codazzi y el brasileño Josías Santos Regis, padre del llamado niño "N" de 6 años.



Las audiencias se llevarán a cabo los días 26, 27 y 28 de octubre en el Tribunal de Juicio de ciudad de Goya con un tribunal colegiado integrado por Ricardo Carbajal, como presidente, y Jorge Carbone y Jorge Venialgo, como vocales, confirmó el periodista local Juan Cruz Velásquez.



El Ministerio Público Fiscal, intervendrá el doctor Javier Mosquera.





Codazzi está imputado por los delitos de “encubrimiento agravado” y “sustracción de un menor", en tanto que el papá del menor Josías Santos Regis, apodado "El Brasilero" enfrenta cargos por "supresión de menores en concurso real"



En una causa paralela el hombre de origen extranjero aparece comprometido en otro expediente por el que está imputado "tentativa de homicidio agravado", por las que está alojado en la Unidad Penal 6 de San Cayetano de Corrientes.

Hecho





De acuerdo con la investigación, todo se originó en una vivienda del barrio Manzini, donde Regis protagonizó un episodio violento que derivó en una balacera en la que hirió a un vecino. Después del ataque armado, el hombre se dio a la fuga llevándose consigo a su hijo de 6 años, identificado como “N”.



Para la fuga contó con la colaboración del abogado Codazzi, lo cual quedó registrado en cámaras de seguridad.