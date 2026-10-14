Choque de lanchas en el Paraná involucró a un exbasquetbolista de la "Generación Dorada"

El exbasquetbolista de llamada "Generación Dorada", Andrés "Chapu" Nocioni protagonizó un llamativo hecho en el Río Paraná jurisdicción de Itatí, donde colisionaron la lancha en la cual pescaba junto a otras dos personas y otra embarcación oficial de la Prefectura Naval Argentina.



A pesar del fuerte impacto entre las dos embarcaciones, las autoridades confirmaron que todos los involucrados sufrieron heridas leves y los test de alcoholemia realizados en el hospital arrojaron resultado negativo (0,00).



Llamó la atención que la fuerza naval no brindó ningún informe y en la dependencia implicada negaron el episodio, ante una requisitoria de este medio.





El accidente se produjo alrededor de las 19:05 del martes, en inmediaciones de la Isla Gato, de acuerdo con datos confirmados.



Estuvieron implicados un bote de plástico tripulado por dos efectivos de la Prefectura, identificados como Ariel Hernán Núñez y Norberto Osvaldo Zalazar.



En la segunda embarcación viajaban Sergio Antúnez Rossi (oriundo de Paso de la Patria), Fabricio Guidali (de San Martín de los Andes) y el reconocido exjugador de la Selección Argentina de Básquet, Andrés "Chapu" Nocioni (residente en La Pampa).



Tras la colisión, todas las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital local para recibir asistencia médica. Allí, el médico de turno, Dr. Federico Romero, constató que los civiles sufrieron lesiones de carácter leve. Por su parte, para los dos efectivos de Prefectura se sugirió la realización de radiografías preventivas, aunque sus diagnósticos iniciales también indicaron heridas leves.



Como parte de las actuaciones requeridas acudió personal de la Dirección General de Seguridad Vial (División Ensenada Grande) para someter a los conductores y acompañantes al control de alcoholemia. Los peritajes confirmaron que ninguno de los navegantes tenía alcohol en sangre.