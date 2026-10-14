Motociclista fue atrapado en Corrientes con 35 envoltorios de cocaína

Un hombre de 35 años fue detenido este miércoles al mediodía tras ser sorprendido con 35 dosis de cocaína listas para la venta, una importante suma de dinero en efectivo y dos teléfonos celulares de alta gama.



El operativo fue llevado a cabo por personal de la Unidad Especial de Patrulla Metropolitana en una transitada zona de la Capital correntina.



El procedimiento se inició alrededor de las 12 de este miércoles, cuando efectivos policiales interceptaron al sospechoso en la intersección de las avenidas Chacabuco y Raúl Alfonsín.



Según fuentes policiales, detuvieron la marcha de una motocicleta Ika Slalom 110cc conducida por un hombre domiciliado en la zona céntrica de Corrientes.

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Al realizar la requisa correspondiente ante testigos, los uniformados hallaron entre sus pertenencias 35 envoltorios plásticos ("bochitas") que contenían una sustancia en polvo blanca; $193 mil en efectivo; un iPhone 17 Pro Max y un Samsung S22 Ultra, dispositivos que quedaron incautados para peritajes informáticos.



Ante el hallazgo de la sustancia, se solicitó de urgencia la intervención de personal técnico de la Dirección General de Drogas Peligrosas que realizaron el test de orientación química sobre el polvo blanco, que arrojó un peso total de 37 gramos y dio resultado positivo para cocaína.





Tras labrarse las actas de rigor y el secuestro formal de la droga, el dinero y los vehículos, el detenido fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades de la Comisaría Quinta, donde se iniciaron las actuaciones judiciales por infracción a la Ley de Estupefacientes.