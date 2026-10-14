Choque náutico en Corrientes: chocaron una lancha de Prefectura y una embarcación privada

Un violento accidente náutico ocurrió el martes en aguas del río Paraná frente a Itatí, involucrando a una lancha de la Prefectura Naval Argentina y a una embarcación privada con turistas internacionales a bordo.

Testigos señalaron que la nave de la fuerza no contaba con las luces reglamentarias, mientras se aguarda un parte médico oficial sobre los heridos y las pericias del caso.

Detalles del siniestro en el río Paraná

El episodio ocurrió durante la noche del martes y generó conmoción entre los ribereños y navegantes que circulaban por la zona.

La colisión involucró a una lancha de la Prefectura Naval Argentina y, por el otro, una embarcación privada vinculada a una cabaña turística que transportaba visitantes extranjeros.

Según los relatos recabados en la costanera, la nave de la fuerza federal circulaba sin identificación visible ni luces de navegación encendidas, situación que aún no fue ratificada oficialmente.

Operativo de asistencia y espera de un informe oficial

El accidente náutico movilizó a los servicios de emergencia de la localidad. Tras el suceso se solicitó la presencia de una ambulancia en la costa para socorrer y derivar a personas lesionadas, cuya cantidad y gravedad aún no fueron detalladas.

Hasta el momento, ni las autoridades de la Prefectura Naval Argentina ni el hospital local emitieron comunicados formales detallando las circunstancias del incidente.

Con información de Itati Digital.