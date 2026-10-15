Buscan a la directora de una escuela rural desaparecida hace 9 días

Un enigmático hecho conmueve a la comunidad educativa, en relación con la desaparición de Nanci Estela Godoy, de 52 años, quien está a cargo de la Escuela Rural Nº 626 en El Malezal, Cuarta Sección Malvinas del departamento Esquina. La falta de señal y las dificultades de acceso por las condiciones climáticas generan una fuerte preocupación ya que hace 9 días nada saben de su paradero.



Su última comunicación fue el 7 de octubre y tras constatar que no se encontraba en la escuela, familiares realizaron la denuncia por lo cual se inició un operativo de búsqueda.



Su familia asegura que lleva más de una semana completamente incomunicada, lo que activó las alarmas sobre el estado de vulnerabilidad y aislamiento del establecimiento educativo.



Colegas y allegados a Godoy manifestaron su inquietud debido a que el paso de los días sin reportes ni mensajes es inusual, incluso para los estándares de una zona históricamente postergada en materia de comunicaciones. La Escuela N.º 626 cumple un rol social clave para las pocas familias que habitan el paraje, lo que vuelve aún más urgente el restablecimiento del contacto.



Hasta el momento, las autoridades viales y de seguridad locales evalúan los caminos para determinar si es posible ingresar al paraje de forma terrestre o si se requerirá asistencia especial para llegar al establecimiento y verificar el estado de salud de la directora.