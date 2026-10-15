Corrientes: sorprendido con una vaca faenada en la caja de su camioneta

Un control vehicular de rutina desbarató un nuevo caso de faena clandestina y transporte ilegal de carne detectado por efectivos de la Policía de Seguridad Rural y Ecológica de Goya. Interceptaron una camioneta en la cual trasladaban un animal vacuno completamente despostado, oculto en la parte trasera del vehículo y sin ningún tipo de documentación que acreditara su propiedad o procedencia.





El procedimiento se concretó en el paraje San Juan, ubicado en la Cuarta Sección del departamento de Goya, donde realizaban tareas de prevención cuando decidieron detener la marcha de una Toyota Hilux de color blanca para fiscalizarla.





Al aproximarse a la caja del vehículo, a los uniformados les llamó la atención que la carga estuviera completamente cubierta con un plástico negro de grandes dimensiones. Ante la sospecha de que podría tratarse de un delito, le solicitaron al conductor que exhibiera lo que escondía.



Al retirar la lona plástica, descubrieron una gran cantidad de piezas de carne vacuna recientemente faenada que eran transportadas de forma precaria, perdiendo la cadena de frío y expuestas a la contaminación ambiental.

El cargamento ilegal incluía una paleta, dos cuartos, dos costillares, cuatro patas, las menudencias, el cuero y hasta la cabeza del animal.





El conductor del rodado, identificado por como Pedro Elvio Cañete, no pudo presentar facturas, guías de tránsito ni marcas que justificaran el origen lícito de la media res, por lo que se procedió al secuestro inmediato de la carne y del vehículo.





A raíz del hallazgo, quedó vinculado a una causa judicial por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal, en tanto que la Unidad Fiscal de Recepción de Causas Rurales y Ambientales de Goya, a cargo del Dr. José Omar Cacere, dispuso la desnaturalización de la carne por no ser apta para el consumo humano.