Corrientes: secuestran carne transportada sin las condiciones sanitarias necesarias

La Policía de Corrientes informó que el miércoles secuestró cortes de carne que eran transportados en condiciones antirreglamentarias en la localidad de Goya.

Personal de la Policía Rural y Ecológica de Goya realizaba un control vehicular en el paraje San Juan, donde se detuvo la marcha de una camioneta y se procedió a una revisión de rutina.

Operativo de control y descubrimiento de la carga ilegal

El protocolo de control vial se aplicó sobre una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, guiada por un ciudadano mayor de edad.

Al solicitar la exhibición de la parte trasera del rodado, cubierta con un plástico negro, los uniformados constataron la presencia de restos cárnicos de un animal vacuno.

Tras el hallazgo, el conductor no pudo justificar la procedencia ni la propiedad de la carne, careciendo por completo de guías o documentación respaldatoria y sin cumplir con la reglamentación sanitaria correspondiente.

Se secuestraron una paleta, dos cuartos, dos costillares, una cabeza, cuatro patas, el cuero y menudencias del animal.

De esta manera se dio intervención al fiscal Rural y Ambiental, iniciándose las actuaciones sumariales por la presunta infracción al artículo 206 del Código Penal.