Encontraron una plantación de marihuana durante un allanamiento millonario en Corrientes

La Policía de Corrientes ejecutó un allanamiento millonario en un coto de caza de Perugorría, en el que se halló una plantación de marihuana y se detuvo a un hombre de 61 años. Durante el operativo, que se realizó ayer a la tarde, también secuestraron drogas, armas y carne de animales silvestres.

Plantación de marihuana y secuestro millonario

El allanamiento se concretó en un predio del paraje Rincón de Quiroz, en la Cuarta Sección Lomas, zona rural de Perugorría. Y, según la información policial, el valor total de todo lo incautado ronda los $180.840.700.

En el lugar intervino la División de Investigación Criminal (DIC) de Curuzú Cuatiá, en colaboración con la fiscalía, y encontraron 180 plantas de marihuana (33 kilos en total). Del mismo modo, se secuestraron casi dos kilos de semillas y 13 envoltorios con la misma droga.

Armas, camionetas y animales

De acuerdo a fuentes policiales, el despliegue también permitió descubrir un importante arsenal: secuestraron seis rifles, municiones de distintos calibres, cargadores de 9 milímetros y doce armas blancas. También se incautaron radios portátiles, balanzas, una cámara digital, equipos de iluminación, dos freezers y una camioneta Toyota Hilux.

Además, en el lugar que funcionaba como un coto de caza, los policías también hallaron tres trofeos con astas de ciervo, unos 32 kilos de astas de volteo y ocho bolsas con carne de animales silvestres.

El hombre detenido quedó vinculado a la causa por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, de estupefacientes, y al artículo 206 del Código Penal. Lo secuestrado quedó a disposición de las autoridades judiciales.