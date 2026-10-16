Detuvieron a Gustavo Kumiega, el ginecólogo denunciado por abuso sexual en Chaco

El ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega fue detenido este viernes 16 de octubre en Resistencia, después de que la Justicia chaqueña realizara allanamientos en su vivienda y en dos consultorios. La orden fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal, mientras que su abogado, Zacarías Issolo, informó que la medida se concretó durante la mañana y afirmó desconocer sus fundamentos.

La decisión fue adoptada por Mariana Echarri, titular del Equipo Fiscal N.º 6, en el marco de las actuaciones que involucran al profesional. Los procedimientos se desarrollaron en su domicilio de la calle Jujuy y en los consultorios de Osjera y del Sanatorio Femechaco, con el objetivo de reunir elementos para la investigación.

Kumiega enfrenta denuncias por presunto abuso sexual. Sin embargo Issolo sostuvo que el procedimiento de este viernes se había ordenado en una causa por supuesta mala praxis. El comunicado fiscal que confirmó la orden de detención no detalló los fundamentos de la medida.

La defensa aseguró que desconoce los motivos de la detención

Issolo explicó que al inicio del operativo contaban con una orden de allanamiento, secuestro y requisa. Según su relato, la situación cambió mientras se desarrollaba el procedimiento: “Durante el transcurso de la mañana, no tengo conocimiento por qué, se dispuso vía telefónica la detención de Gustavo Kumiega”.

El abogado indicó que permaneció en el lugar para controlar el respeto de las garantías de su asistido y que luego se organizaron las condiciones del traslado. Al momento de la entrevista, dijo no saber dónde sería alojado el médico.

Sobre los elementos secuestrados en el procedimiento que presenció, mencionó un teléfono celular y cajas de medicamentos que, según explicó, provenían de entregas de visitadores médicos.

“Acá no pudieron encontrarse pruebas que justifiquen una detención”, sostuvo el defensor. Su afirmación se limitó al allanamiento en el que estuvo presente: aclaró que desconocía los resultados de los otros operativos y reiteró que no había accedido al contenido de la causa.

Qué espera la defensa para los próximos días

Issolo señaló que intervino en las primeras siete denuncias contra Kumiega y que dos de ellas se encuentran en la Fiscalía N.º 6. Aseguró que había solicitado información sobre esas actuaciones, pero que todavía no se la habían proporcionado.

El letrado estimó que el lunes 19 de octubre se formalizaría la designación de un defensor y planteó la posibilidad de que el médico declare después de que su representación legal pueda revisar el expediente. “Espero que ahí se disponga la declaración de imputado previo acceso a la causa para ver de qué se trata”, expresó. Se trata de una expectativa de la defensa, no de una audiencia confirmada oficialmente.

El testimonio de una trabajadora de la vivienda

Durante el operativo también habló con Libertad Norma, una empleada doméstica que trabaja para Kumiega desde hace dos años y medio. La mujer llegó para cumplir sus tareas habituales y se encontró con el allanamiento.

Consultada por sus últimos encuentros con el médico, dijo: “Lo he visto muy pensativo, muy raro, muy extraño”. Aclaró que nunca conversaron sobre las acusaciones y que sus observaciones se circunscriben a los momentos en los que concurre a trabajar.

En su comunicación oficial, la Fiscalía pidió a los medios “máxima prudencia en la divulgación de la identidad y la intimidad de la víctima”. No se difundieron precisiones sobre el lugar de alojamiento de Kumiega ni sobre una fecha para su declaración.

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