Corrientes: una joven murió tras ser atropellada por un colectivo en la Ruta provincial N° 5

Una mujer que circulaba a bordo de una motocicleta murió este viernes tras ser colisionada por un colectivo de transporte público sobre la Ruta Provincial N° 5, a la altura del kilómetro 7,5, en inmediaciones del barrio Laguna Brava de la ciudad de Corrientes.

Según los datos preliminares, el trágico siniestro vial se registró alrededor de las 13:40 de esta tarde en una de las arterias de mayor flujo vehicular de la zona urbana periférica.

Identificación de la víctima e intervención policial

Fuentes policiales señalaron que la víctima tenía 24 años y fue identificada con el apellido Martínez. Entre tanto, el colectivo de larga distancias era conducido por un hombre mayor de edad de apellido Centurión.

Al respecto, en el lugar se realizaron las diligencias del caso, con la intervención de la unidad fiscal en turno, mientras que el personal de la Comisaría 10, continúan con las diligencias de rigor que corresponde.