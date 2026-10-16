Dos detenidos tras múltiples allanamientos contra el narcomenudeo en Monte Caseros

En un nuevo golpe al comercio de drogas al menudeo, la Policía de Corrientes desbarató dos centros de distribución de estupefacientes en la ciudad de Monte Caseros. Los procedimientos se ejecutaron en forma simultánea en distintos domicilios locales, en el marco de una causa penal que investiga la presunta infracción a la Ley Provincial N.º 6.725 de Narcomenudeo.



La investigación penal, que demandó semanas de tareas de inteligencia y seguimiento, estuvo bajo la estricta supervisión del fiscal local, el Dr. Ricardo López Ruiz. Con las pruebas recolectadas, el magistrado interviniente liberó las respectivas órdenes de allanamiento para neutralizar los puntos de venta.





Para garantizar el éxito de las irrupciones y evitar posibles fugas, los operativos se realizaron de manera coordinada entre el personal de la Comisaría Distrito Segunda, la Comisaría Distrito Tercera y los peritos de la División de Investigación Criminal (DIC).



Lograron incautar envoltorios plásticos denominados "bochitas", que contenían sustancias compatibles con cocaína y marihuana, listas para ser comercializadas, plantines de cannabis sativa, balanzas de precisión digitales y diversos elementos utilizados para el estiramiento y corte de las sustancias.





Fuentes policiales confirmaron que durante el despliegue se concretó la detención de dos personas, un hombre y una mujer, de quienes no trascendieron sus identidades pero que están señalados como los presuntos responsables de la cadena de comercialización en la zona.



Los sospechosos, junto con todo el material estupefaciente y los dispositivos de fraccionamiento secuestrados, fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron formalmente a disposición de las autoridades judiciales correspondientes mientras continúan las tareas de rigor.