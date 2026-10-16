Mujer policía quedó detenida por la causa de presos que salían a robar en Santo Tomé

Una suboficial de la Policía de Corrientes es la nueva detenida en Santo Tomé, donde la Fiscalía investiga la salida de presos alojados en la Alcaidía local para cometer robos.



Además, otras dos personas fueron aprehendidas tras una serie de operativos, con lo cual se consolida el expediente iniciado a partir del millonario robo al rapipago.



Todo inició con la declaración de un preso que hablaba de que otros internos salían a robar con la complicidad de la guardia.



Justamente, la suboficial que ahora fue detenida y permanece alojada en la Comisaría Primera de esa ciudad, era una de las responsables de la custodia de los detenidos, por lo cual se agravó su situación legal.

Allanamientos





Los procedimientos de este jueves fueron realizados por la Comisaría Segunda que concretó tres allanamientos simultáneos que terminaron con la detención de un presunto partícipe directo del robo, una integrante de la fuerza provincial y un posible entregador.



Uno de los operativos se llevó adelante en una vivienda del barrio Tablada, ubicada en la intersección de las calles Aramburu y Juan Savall, donde apresaron a M. Arnaldo, conocido como “Maxi”, vinculado con el asalto cometido en la vivienda de Merlo, propietario del Rapipago ubicado en la zona céntrica. Por solicitud del fiscal de Investigación, Facundo Cabral, también fueron detenidos la suboficial de apellido Morel, sospechada de haber facilitado la salida de los detenidos, y un hombre de apellido Galarza, quien habría aportado información sobre los domicilios que luego eran blanco de los robos.