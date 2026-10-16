Corrientes: murió motociclista tras colisionar con una camioneta en Ruta 12

Una nueva tragedia vial ocurrida alrededor de las 19.30 de este viernes se cobró la vida de un hombre de 34 años sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 1062 aproximadamente, en jurisdicción de la localidad de San Cosme. .



Según las primeras informaciones el siniestro tuvo como protagonistas a una camioneta Ford Ranger y a una motocicleta Honda Wave de 110 cc.



Por causas y circunstancias que todavía son materia de peritajes, ambos vehículos colisionaron fuertemente sobre la calzada asfáltica.



La camioneta era conducida por una mujer de 52 años, quien viajaba acompañada por un hombre mayor de edad, en tanto, en el rodado de menor porte se desplazaba un hombre identificado como Nelson Rafael Toledo, de 34 años.

Sin vida





Debido a las gravísimas lesiones sufridas por el impacto, los médicos de emergencia que llegaron al lugar constataron que Toledo ya no presentaba signos vitales.



Efectivos de la Comisaría de Distrito San Cosme preservaron la zona del accidente y llevaron adelante las primeras diligencias del caso, bajo la órbita de la Unidad Fiscal en turno.