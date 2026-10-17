Itatí: la Policía recorre en lancha los barrios afectados por el agua

La Policía de Corrientes realiza recorridas preventivas en lancha por las zonas afectadas por la crecida en Itatí, con el objetivo de monitorear el avance del agua, acompañar a los vecinos y responder ante eventuales situaciones de emergencia.

Los operativos se llevan adelante por disposición de la Jefatura de Policía, con efectivos de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica y de la Comisaría de Distrito Itatí, que utilizan una embarcación policial para recorrer los sectores comprometidos.

Qué zonas recorren los efectivos

Los patrullajes incluyen los barrios Ibiray, la Costanera cercana a la Basílica, Hospital Viejo, Puerto Pirata y Carayá, entre otros puntos de la localidad.

Durante las recorridas, los efectivos observan de manera constante la evolución del nivel del agua y las condiciones de cada sector para detectar posibles riesgos.

Las tareas buscan reforzar la presencia policial en las áreas afectadas, mantener el seguimiento de la creciente y brindar una respuesta rápida ante cualquier situación que requiera asistencia.