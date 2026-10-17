Corrientes: un peatón murió tras ser atropellado por un colectivo de larga distancia

La Policía de Corrientes informó este sábado que un hombre de 59 años murió tras un siniestro vial con un colectivo de larga distancia en la Ruta Nacional 118, en jurisdicción de Tabay.

El hecho ocurrió en la noche del viernes a la altura del kilómetro 42, donde el hombre se desplazaba como peatón cuando, por causas que se investigan, se produjo el siniestro con el ómnibus, conducido por un hombre mayor de edad.

La víctima fue identificada como Arrejin, quien falleció en el lugar.

En la zona se realizaron las diligencias correspondientes, con intervención de la unidad fiscal en turno.

En tanto, efectivos de la Comisaría de Distrito Tabay continuaron con los trámites de rigor para determinar las circunstancias del hecho.