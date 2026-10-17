y perros para buscar a la docente Nancy Godoy en Corrientes

La búsqueda de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años, continúa en la zona rural de Pueblo Libertador, con rastrillajes en sectores de difícil acceso y distintas tareas investigativas para intentar establecer su paradero.

En medio de la incertidumbre, uno de sus hijos se expresó en redes sociales y pidió que la búsqueda avance con mayor rapidez. “Confío hasta lo último en que mi mamá aparezca”, manifestó, al tiempo que agradeció los mensajes de apoyo y el acompañamiento recibido.

El joven también señaló que la familia está preocupada por el tiempo transcurrido y cuestionó que, según su testimonio, durante los primeros días no se contara con todos los recursos que considera necesarios para ampliar los rastrillajes.





Relató que familiares y algunos efectivos recorrieron sectores a pie, atravesando zanjas y caminos de difícil acceso hasta llegar a la escuela donde trabajaba su madre.

“Lo único que quiero es que aparezca”, remarcó, y pidió la intervención y el acompañamiento de las autoridades provinciales para que se profundicen las tareas. También expresó su deseo de que el caso se esclarezca y no esté atravesado por intereses políticos o hechos de corrupción.

Cómo continúa el operativo

De acuerdo con la información oficial, la Policía de Corrientes mantiene desplegado un operativo con 83 efectivos, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros especializados en búsqueda.





Participan integrantes del PRIAR, el Grupo Táctico de Operaciones de Goya, personal de Investigaciones Criminales y Judiciales, Bomberos de la Policía provincial y Bomberos Voluntarios de Esquina.

Los rastrillajes se concentran en sectores de malezal, monte y zonas rurales de difícil acceso, con recorridas a pie y a caballo, además del apoyo de drones para observar áreas complejas de recorrer.

En paralelo, los investigadores analizan cámaras de seguridad de Esquina y realizan diligencias para reconstruir los últimos movimientos de la docente. Las actuaciones están a cargo de la Comisaría de Distrito Pueblo Libertador y la Fiscalía.

Mientras continúa el operativo, la familia mantiene la esperanza de encontrar a Nancy y pide que no se detenga la búsqueda hasta conocer qué ocurrió.

Quienes tengan información que pueda ayudar a localizarla pueden comunicarse al 101 o acercarse a la dependencia policial más cercana.