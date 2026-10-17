Corrientes: una mujer brasileña murió tras un choque frontal en la Ruta 14

Una mujer brasileña murió y otras cuatro personas terminaron heridas tras un choque frontal entre un auto y una camioneta en la Ruta Nacional 14, cerca de Santo Tomé. El siniestro ocurrió este sábado a la mañana, a la altura del kilómetro 693, al norte del acceso a la localidad.

El impacto involucró a un Toyota Corolla con patente brasileña, que circulaba de sur a norte desde Uruguayana, y una Ford Ranger blanca conducida por un hombre oriundo de Santo Tomé, que viajaba en sentido contrario. El primer llamado de alerta se registró a las 7.55.

La víctima fue identificada como Silvani Bertholdt Dos Santos. Murió en el hospital San Juan Bautista, donde fue trasladada por las graves lesiones que sufrió. Los otros tres ocupantes del Corolla y el conductor de la camioneta permanecen internados con pronóstico reservado.

Para rescatar al conductor del auto, los bomberos tuvieron que realizar un operativo para extraerlo del vehículo, que quedó destruido por el impacto.

Corte y demoras en la Ruta 14

El choque obligó a interrumpir totalmente el tránsito en ese tramo de la Ruta Nacional 14. La circulación normal se restableció alrededor del mediodía luego de que los equipos de emergencia despejaran la calzada.

Mientras duró la interrupción, el operativo de tránsito coordinó el desvío de los vehículos por un camino alternativo.

Con información de Urgente Santo Tomé y El Libertador.



