Secuestran cocaína, $2,5 millones en efectivo tras múltiples operativos en Corrientes

Una investigación por narcomenudeo en Mocoretá derivó en seis allanamientos, donde secuestraron 62 envoltorios de cocaína, con un peso total de 48,7 gramos, $2.500.000 en efectivo, un automóvil Peugeot 307 y 18 teléfonos celulares, todo por un valor estimado $23 millones.





Los procedimientos iniciaron a las 3 de este sábado y se desarrollaron de manera simultánea en diferentes puntos de la localidad, bajo directivas del fiscal de la UFIC Mocoretá, Bruno Monzón, y con órdenes libradas por el juez de Garantías, Eduardo Alegre, detallaron. En el marco de la investigación también se habría intervenido sobre un vehículo presuntamente utilizado para realizar entregas a domicilio de estupefacientes en cuyo interior también se habría encontrado droga.





Seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, presuntamente miembros de una misma familia, fueron aprehendidas durante los operativos policiales realizados, en el marco de investigaciones por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 6725 de Estupefacientes, bajo la modalidad de narcomenudeo.



Trabajó personal de las comisarías Primera y Segunda de Mocoretá en tanto las actuaciones apuntan a establecer las posibles vinculaciones entre los domicilios y las personas investigadas, donde tratan de establecer responsabilidades.