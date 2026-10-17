Denuncian que en Corrientes "los presos salían con ropa de policías y robaban con armas reglamentarias"

El fiscal de Investigación de Santo Tomé Facundo Cabral, reveló el modus operandi de la organización que cometía robos con presos que salían de prisión, a la cual tildó de “asociación ilícita”. Sus declaraciones llegan luego de la detención de una mujer policía y de otros dos delincuentes tras allanamientos en la ciudad.

“Se logró corroborar que existía un vínculo entre una mujer policía y un preso”, oficializó y consideró que “había una deficiencia en el control lo que permitía un control fluido con el exterior y de ese modo marcaban casas para cometer asaltos”.

En cuanto a los protagonistas dejó en claro que “se trata de una banda muy peligrosa que irrumpe en las casas donde cometen los asaltos a punta de escopeta”.

“Estamos investigando otros hechos, pero en el caso del asalto al pago fácil ocurrido el 17 de septiembre pudimos corroborar que fueron dos los presos que salieron de la Alcaidía vestidos de policías, con la connivencia de la suboficial que ahora está detenida”, señaló Cabral en contacto con Radio Ciudad de Santo Tomé.

Acerca del modus operandi detalló que la suboficial “distraía a sus compañeros de trabajo, algunos cometieron una falta como el abandono de servicio ya que admitieron haberse ido a dormir a sus casas, otros que dormían en una habitación de servicio. Descubrimos que era una práctica bastante habitual de estos funcionarios”.

Añadió que después que se cerraba todo a las 23, ella sacaba a su amigo, se sospecha de un vínculo sentimental.

“También se sospecha que ella (la suboficial) le proporcionaba las armas para el asalto al pago fácil, tanto la escopeta policial como su pistola reglamentaria, una 9 milímetros”, puntualizó el titular de la Fiscalía.

Consideró que la banda que integraba era “una asociación ilícita" y describió que “están comprometidas seis u ocho personas, algunas de ellas aún no las tenemos individualizadas”.



Sobre los cabecillas opinó que “está la suboficial y el preso, un recluso oriundo de Alvear que recientemente fue condenado por un violento asalto a mano armada en un establecimiento rural en Torrent. También tiene otros hechos por los cuales está yendo a juicio