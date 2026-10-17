Esquina: demoraron a peones por la misteriosa desaparición de la docente rural

Este sábado se cumplió 10 días del último contacto que tuvo Nanci Estela Godoy (52 años) con su familia, después de concurrir a la Escuela N° 626, en el paraje El Malezal, dependiente de Malvinas, en el departamento Esquina. Demoraron a peones en el marco de la investigación pese a que hasta el momento no hay ningún indicio del destino de la mujer.



El correr de las horas no hace más que incrementar la incertidumbre sobre su paradero ya que no hay ninguna hipótesis firme sobre su destino, ante la ausencia de rastros de su celular y pertenencias.



En un ensayo de teoría, una de sus sobrinas, Sara Godoy, opinó en algunos medios que su tía su sacada del lugar mediante un engaño aunque admitió que no tiene respaldo y que solo son sospechas.



Los últimos que tuvieron contacto con la mujer desaparecida son los peones de la estancia "El Curupí", quienes son investigados en el expediente de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de la localidad de Esquina a cargo del Dr. Javier Gustavo Mosquera.



Todos coinciden en que el lugar es muy inhóspito y que los rastrillajes arrancaron muy tarde por una inexplicable falta de comunicación.



Este sábado arribó a Esquina el jefe de la Policía comisario general Miguel Angel Leguizamón para ponerse al frente de la coordinación de las tareas de campo que al caer el sol culminaron sin novedad.



Aseguran que llevaron a cabo un amplio operativo con recursos humanos y tecnológicos con el despliegue de 83 efectivos policiales, 16 móviles, 12 caballos, 4 drones y 3 canes de búsqueda, para cubrir el área donde se procura dar con el paradero de la mujer.



Por otro lado, anticiparon que se examinan registros de cámaras de seguridad de la ciudad de Esquina, mientras se realizaron allanamientos en búsqueda algún indicio de la docente.

Denuncia





Aclararon desde la Policía que la denuncia por el paradero de Nanci Estela Godoy recién fue realizada el día jueves 15 de octubre por su hijo, luego de manifestar haber tenido una última comunicación con su madre el miércoles 7 de octubre por la noche.



Sebastián Medina, uno de los hijos de la maestra realizó la denuncia en la Comisaría Primera de Esquina. “Estamos asustados de que le haya pasado algo malo a mi madre”, fue una de sus frases, según describió el diario La Nación.



Godoy acostumbraba a quedarse en la escuela, ya que es muy difícil recorrer el lugar con el terreno anegado. y ante ello, la familia supuso que eso había sucedido en esa semana sin noticias. Era habitual, también, que las comunicaciones por celular o internet tuviesen dificultades luego de tormentas, según explicaron.



La propietaria de la estancia les dijo a los familiares de la maestra que la falta de contacto con ella la llevó a enviar a un peón hacia la escuela. Eso pasó el miércoles 14 y tres horas de viaje a caballo después, ese hombre llegó al establecimiento por la tarde, vio luces encendidas, pero ninguna señal de la docente. Volvió a la mañana siguiente. Nada había cambiado. La mujer que lo había enviado decidió, entonces, ir a la casa de la hermana de Godoy. A partir de allí empezó la alarma sobre su paradero que sigue siendo un misterio.