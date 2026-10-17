Sauce: secuestraron un arsenal de armas en un presunto coto de caza ilegal

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron un arsenal de armas durante un allanamiento en un presunto coto de caza ilegal ubicado en el establecimiento “La Alemana”, en la Cuarta Sección, a unos 30 kilómetros de Sauce.

La investigación apunta a que el lugar funcionaría como hospedaje para cazadores sin contar con la habilitación correspondiente. Al momento del procedimiento, los efectivos encontraron a 14 ciudadanos brasileños y seis vehículos de gran porte.

Qué encontraron durante el allanamiento

Durante la requisa, los policías secuestraron 11 armas largas, entre fusiles, carabinas y escopetas de distintos calibres. También incautaron cartuchos, vainas servidas, ropa camuflada, mochilas, binoculares, visores nocturnos y radios tipo handy.

Entre los elementos encontrados había, además, soportes para calibrar armas y blancos metálicos de tiro, que quedaron a disposición de la Justicia.

Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental, a cargo del doctor Cañete, que interviene en la investigación.

Pese al importante secuestro, no se registraron personas aprehendidas durante el operativo. La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que funcionaba el establecimiento y establecer posibles responsabilidades.